BRATISLAVA - Kam príde, tam púta pozornosť! Bývalá tenistka a v súčasnosti poslankyňa parlamentu Romana Tabák (32) je na zápasoch Slovana Bratislava v posledných mesiacoch ako doma. Stretnutia na Tehelnom poli prežíva emotívne a naposledy sa dostala do centra pozornosti po tom, ako fandila priamo s domácimi ultras.

Tabák naposledy zaujala tým, že fandila Slovanu spoločne s ultras a nesedela vo VIP priestore, kde chodila na väčšinu zápasov slovenského majstra v európskych súťažiach. Atmosféru priamo v kotli si nevedela vynachváliť a zaujala aj tým, že ju jeden z priaznivcov odfotil len v podprsenke.

„Atmosféra bola úžasná. Sú tam omnoho väčšie emócie, ľudia sú srdeční. Cítila som sa jednoducho ako v nejakej veľkej športovej rodine. Skvelé bolo aj to, že sme sa od radosti spontánne objímali, keď padli góly. V tomto kotli to jednoducho viac žije a vo VIP je to akoby viac také izolované,“ prezradila exkluzívne pre Šport24.sk.

Bývalá tenistka a dnes politička však v minulosti zaujala vo VIP priestoroch viackrát. Niekoľkokrát sa predviedla vo vyzývavých šatách, na zápasy prišla dokonca bez podprsenky a inokedy prežívala samotné duely tak emotívne, že jej po tvári stekali obrovské slzy. Jej najznámejšie momenty zo Slovana nájdete TU!