Rozhodla sa pridať ruku, respektíve prsník k dielu a šíriť osvetu. Manželka slovenského hokejistu Tomáša Marcinka Vladimíra si aj tento rok pripomenula celosvetový týždeň dojčenia a celému Slovensku ukázala intímne zábery.

Ako Marcinková uviedla na sociálnych sieťach, minulý rok sa venovala podpore dojčenia vo vylúčených rómskych komunitách, tento rok chcela upriamiť pozornosť na darcovstvo materského mlieka. Pri príležitosti spomínaného týždňa dala nahliadnuť svojim followerom do súkromia a ukázala intímne zábery priamo z dojčenia svojich detí. „Dojčenie je krehká záležitosť. Mimoriadne náročné, v začiatkoch veľmi bolestivé a nepodarí sa každej žene,“ napísala Marcinková.

Viaceré športovkyne sa zase pri dojčení snažia šíriť osvetu a búrať tabuizované témy tým, že ukazujú svojim fanúšikom, ako dojčia svoje deti na verejnosti. Urobila to nedávno, napríklad, Dominika Cibulková. „Mama na plný úväzok. Kdekoľvek a kedykoľvek,“ napísala k záberu s dcérkou Ninkou a Marcinková ju v tom podporila: „Je skvelé, že to známe ženy popularizujú. Je to úplne normálne,“ komentovala záber z dojčenia Cibulkovej.