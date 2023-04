Futbalistky Arsenalu FC sa vracali naspäť z nemeckého Wolfsburgu, kde vybojovali remízu 2:2 v prvom zápase semifinálového dvojduelu. Let, ktorým sa mali "kanonierky" vrátiť späť do Anglicka bol naplánovaný na 8:30 nášho času. Z príjemného letu sa nakoniec mohla stať tragická situácia, keď sa lietadlo počas svojej snahy o vzlietnutie ocitlo v plameňoch.

Zhrozený pilot lietadla spoločnosti z Malty okamžite zareagoval a zastavil lietadlo. Dôvodom plameňov z motorovej časti lietadla bol údajne vták, ktorý mal spôsobiť požiar. Vďakabohu sú "kanonierky" a celý realizačný tím v poriadku, ale strach vzbudzujúca spomienka im ostane rozhodne navždy.



A PLANE carrying the Arsenal women's team burst into flames on a flight back to London after a Champions League match .



Photos show flames shooting from one of the Boeing 737's engines on the runway at Braunschweig Wolfsburg Airport in Germany.