Beckham bol podporiť syna, no zostal poriadne znechutený!

Anglická futbalová legenda David Beckham bol zastihnutý na tribúnach tréningového centra Fullhamu. Slávny virtuóz bol podporiť svojho syna Romea, ktorý hrá za béčko Brentfordu.

Beckhamovi ostal iba znechutený výraz tváre

Beckhamov syn Romeo momentálne pôsobí v béčku anglického tímu Brentford, ktorý cestoval do Moston Parku kde si zmeral sily béčkom ďalšieho tímu Premier League londýnskym Fullhamom. Brentford vyhral tento zápas 2:0 a postúpil tak do finále ligového pohára, možno k tomu pomohla aj prítomnosť slávneho Beckhama, no ten teda nevyzeral najšťastnejšie.

Dôvodom Beckhamovho nešťastia bolo zrejme nenasadenie jeho syna Romea, ktorý zostal iba na lavičke náhradníkov. Romeo sa presunul do Brentfordu v zimnom prestupovom období, predtým obliekal dres Inter Miami, ktorý zároveň vlastní jeho otec David. Ten sa na zápasy svojho syna chodí pozerať pravidelne, no tentokrát svojho syna bohužiaľ na ihrisku neuvidel. V zostave Brentfordu figuroval aj ligový stopér Kristoffer Ajer, ktorý sa potrebuje rozohrať po zranení. Beckham sa po zápase odfotil aj s mladými hráčmi Fullhamu, jeden z nich bol Jake Willkin, ktorý sa pochválil s cennou fotkou na sociálnej sieti Instagram.