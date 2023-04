Manchester - Tento chalan je z inej dimenzie! Erling Haaland prekonal rekord za najviac strelených gólov v 38-zápasovej sezóne Premier League.

Hrotový útočník Manchestru City počas šlágra 33. kola anglickej Premier League prekonal rekord za najviac strelených gólov v 38-zápasovej sezóne, ktorý doposiaľ držal egyptský kráľ Mohammed Salah. Haalandovi sa to podarilo, keď počas rozhodujúceho súboja o titul na Etihad Stadium skompletizoval skóre na záverečných 4:1.

City vstúpilo do zápasu fantasticky a bol to práve Haaland, ktorý bol strojcom prvého gólu. Perfektne spracoval vysokú loptu pod tlakom Roba Holdinga a výborne vysunul do šance Kevina De Bruyneho, ktorý technickou strelou otvoril skóre. Tesne pred koncom druhého polčasu sa najvyššie do vzduchu zavesil John Stones a to Cityzens viedli 2:0.

V druhom polčase pokračovala dominancia City a po chybe Arsenalu potrestal obranu hostí svojim druhým gólom v zápase De Bruyne. V samotnom závere sa Arsenalu podarilo znížiť skóre, no posledné slovo mal práve Haaland, ktorý skompletizoval skóre na finálnych 4:1.

Haaland skóroval svoj 33.gól v tohtoročnej sezóne a tým prekonal Mohammeda Salaha, ktorému sa podarilo skórovať 32. Nórska superhviezda odohrala skvelý zápas, no pravdepodobne sa k nemu dostal tlak prekonania rekordu, pretože pred svojím presným zásahom zlyhal aspoň v 3 čistých tutovkách, čo je na jeho štandardy naozaj prekvapivé. Neuveriteľné je, že sa tento rekord podaril Haalandovi prekonať iba v 33. kole, pričom nastúpil iba do 29 zápasov.

Erling Haaland pri oslave svojho gólu do siete Arsenalu Zdroj: Getty

Okrem rozvíjania svojej fantastickej futbalovej kariéry sa mohutný Nór venoval aj tvorbe hudby. Haaland sa netají svojím záujmom o módu a hudbu a za mlada aj zverejnil na Youtube svoju rapovú hudbu. Je nutné poznamenať, že výber futbalu na úkor hudby bol zrejme najlepším možným rozhodnutím hviezdneho superstrelca.