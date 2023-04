Manchester - Bitka o titul v Premier League! Vo fantastickej forme hrajúci Manchester City má dnes definitívnu šancu zhodiť Arsenal z čela tabuľky, ich vzájomný súboj je na programe dnes o 21:00.

Žiak proti učiteľovi

Dnes sa proti sebe postavia dvaja Španieli, ktorí ovládajú tohtoročnú Premier League. Na lavičke City sedí chladnokrvný víťaz Pep Guardiola, na strane druhej jeho učenec Mikel Arteta. Po dlhých rokoch trápenia dokázal Arteta vrátiť úsmev na tvár fanúšikom kanonierov, ktorí už dlhé roky snívali o titule. Dnes má šancu dokázať, že on a jeho tím vyspel dostatočne na to potvrdiť, že z Arsenalu vytvoril tím, ktorý sa zapíše do histórie Anglickej ligy.

Arsenal vstúpil do sezóny bravúrne! Každý z expertov musel prijať, že Arteta nie je iba "ďalším z preceňovaných mladých manažérov", ale že je naozaj fantastický kouč a líder. Lenže, v posledných týždňoch začala Arsenalu dochádzať para a pochybnosti o sile Artetovho tímu sa vrátili. Všetko začalo prekvapivým vypadnutím v Európskej lige na úkor Sportingu Lisabon. Od toho momentu začal Arsenal strácať body v zápasoch, v ktorých na začiatku sezóny by sa zdalo, že je to nemožné. Tri nečakané remízy v rade a zrazu Arteta a jeho Arsenal stoja na prahu kolapsu. Španielsky lodivod si je toho vedomí a jeho vyjadrenia zneli jednoznačne.

"Nevšimol som si na mojich hráčoch, že by ich táto výzva nejako zastrašila. Ak áno, tak som pripravený zabíjať, lebo to je presne to čo nechcem. Úroveň tohto zápasu si vyžaduje perfektnosť pri každej jednej lopte, musíme predviesť dokonalý výkon," povedal horkokrvný Arteta. "Je pekné, že sme sa dokázali vyrovnať City. No teraz je situácia taká aká je a rozhodne ideme vyhrať," dodal kouč kanonierov.

Zdroj: Frank Augstein

Nezastaviteľný Manchester City je stále v boji o "treble", v tabuľke na Arsenal stráca 5 bodov ale má výhodu dvoch zápasov k dobru. Zverenci Pepa Guardiolu ťahajú šnúru 16 zápasov bez prehry a do kľúčového stretnutia s Arsenalom vstupujú ako mierny favoriti. Útok "cityzens" vedie futbalová superstar Erling Haaland, ktorý v tohtoročnej sezóne PL nastrieľal neuveriteľných 32 gólov. Guardiola sa k najdôležitejšiemu zápasu sezóny vyjadril následovne. "Byť trochu nervózny je dobrým znamením. Ja viem, že to je normálne, bolo by zvláštne keby tento pocit nemám. Mať uzkosť alebo strach je súčasťou našich životov, nemusíme byť perfektní."