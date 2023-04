Futbalisti Tottenhamu Hotspur sa rozhodli preplatiť svojim fanúšikom vstupenky z nedeľného zápasu 32. kola anglickej Premier League na ihrisku Newcastlu United, kde Spurs prehrali vysoko 1:6. Zároveň sa verejne ospravedlnili za predvedený výkon.

"Kohúti" nezachytili úvod stretnutia a už po úvodných 21 minútach prehrávali 0:5. Slovenský brankár Martin Dúbravka sledoval kanonádu z lavičky náhradníkov víťazného tímu. Po debakli skončil na striedačke Tottenhamu dočasný tréner Cristian Stellini. Prehra bola pre hostí o to nepríjemnejšia, že prišla od priameho konkurenta v boji o miestenku do Ligy majstrov. Newcastlu patrí so ziskom 59 bodov tretia priečka v tabuľke, rovnaký počet bodov má aj štvrtý Manchester United. Piaty Tottenham zaostáva za touto dvojicou o šesť bodov, no v porovnaní s "magpies" odohral o zápas viac.

"Ako hráči plne chápeme vašu frustráciu, váš hnev. Bol to nedostatočný výkon.Vieme, že slová po takomto výkone nestačia, no verte nám, takéto prehry nás bolia. Ceníme si vašu podporu, či už doma alebo na štadiónoch súperov, a preto by sme radi odškodnili fanúšikov. Rozhodli sme sa im preplatiť vstupenky na St. James' Park. Vieme, že tento náš krok nezmení, čo sa stalo v nedeľu, no verte, že urobíme všetko pre to, aby sme v najbližšom zápase vo štvrtok proti Manchestru United veci napravili. Vaša podpora znamená pre nás všetko."

Kapitán tímu Hugo Lloris sa už v pozápasovom rozhovore ospravedlnil fanúšikom Tottenhamu za "trápnu prehru". Podľa francúzskeho brankára "chýbala jeho mužstvu hrdosť". Stelliniho nahradil na poste jeho doterajší asistent Ryan Mason.