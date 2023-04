Guardiola sa zapojí do boja o Lobotkovho spoluhráča

Manchester - Guardiola chce v lete znova posilniť defenzívu! Podľa dostupných informácii sa zapojí do boja o stopéra Neapolu.

Manchester City patrí k najsilnejším a hlavne najbohatším tímom na svete. Takmer každé prestupové obdobie privedie do svojho tímu zvučné posily a v lete by tomu nemalo byť inak. Tentokrát si Guardiola vybral srdce neapolskej defenzívy Kórejca Kim Min-jae. Vysoký stopér prestúpil do Neapola na začiatku aktuálnej sezóny z tureckého Fenerbachce za smiešnu prestupovú čiastku 5 miliónov libier.

Do pretekov o získanie talentovaného stopéra údajne zapojilo množstvo veľkoklubov ako Manchester United či Liverpool alebo Tottennham. Dôvod enormného záujmu o neapolskú hviezdu je jeho 40 miliónová prepúšťacia klauzula, ktorá je pre dnešný futbal naozaj nízka. Vzhľadom na fakt, že klub má v pláne predať španielskeho matadora Laporteho sa zdá práve Kim ako výborná posila.