Londýn - Anglický futbalový klub Arsenal FC by mal v najbližších dňoch podpísať nemeckého útočníka Kaia Havertza. Podľa informácií agentúry AFP sa "kanonieri" dohodli na prestupe 24-ročného hráča z Chelsea za takmer 76 miliónov eur.

Chelsea v stredu oznámila aj odchod stredopoliara Matea Kovačiča do Manchestru City a N'Gola Kanteho, ktorý prestúpil do saudskoarabského klubu Al Ittihad. Do rovnakej ligy mieri aj Hakim Ziyech, ktorý by mal hrať za Al-Nasr.