Mark Cavendish musel po páde v sobotňajšej ôsmej etape odstúpiť z Tour de France, no možno to ešte nebola jeho derniéra na francúzskych cestách.

Tridsaťosemročný britský cyklista síce už pred štartom prebiehajúceho ročníka avizoval, že to bude jeho posledné vystúpenie na najslávnejších pretekoch sveta, no šéf jeho tímu Alexander Vinokurov mu navrhne predĺženie kariéry. "Áno, chceme aby Mark pokračoval aj v roku 2024 a pokúsil sa na Tour vyhrať svoju 35. etapu," povedal Vinokurov zo stajne Astana Qazaqstan v rozhovore pre francúzske periodikum L'Equipe. Cavendish sa momentálne delí s legendárnym Belgičanom Eddym Merckxom o prvenstvo v počte etapových triumfov na TdF, obaja ich majú na konte 34. Tretí v poradí je s 28 výhrami Bernard Hinault a z aktívnych jazdcov je najvyššie s dvanástimi Peter Sagan na 16. mieste. "Sme pripravení dať mu túto možnosť. Ale musí sa rozhodnúť on sám," dodal Vinokurov.

Jeden z najlepších šprintérov uplynulých dvoch dekád spadol vo ôsmej etape asi 60 km pred cieľom, keď si nedal pozor na konci pelotónu a utrpel zlomeninu kľúčnej kosti. Cavendish mal prekonanie rekordu na dosah v piatkovej siedmej etape s dojazdom v Bordeaux, keď bol v záverečnom špurte chvíľu na čele, no nakoniec ho zdolal Belgičan Jasper Philipsen. Na najslávnejších pretekoch sa tešil z etapových vavrínov naposledy pred dvoma rokmi, keď po návrate do tímu QuickStep triumfoval až štyrikrát a získal aj zelený dres.