LUČENEC – Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar (28) si v sobotu popoludní v malebnom prostredí Haličského zámku zobral za ženu dlhoročnú partnerku Barboru Hrončekovú. Na honosnej svadbe nechýbali hviezdni hostia na čele so Stanislavom Lobotkom, ktorý dorazil s jeho krásnou priateľkou Kristínou Šulovou.

Elitný slovenský obranca sa so svojou životnou láskou Barborou Hrončekovou oženil v sobotu popoludní v rozprávkovom prostredí Haličského zámku, ktorý leží len niekoľko kilometrov od Lučenca. Slávnosť to bola hodná kráľov.Na sobáš dorazilo viacero známych osobností. Okrem najbližšej rodiny a kamarátov si túto slávnosť nenechali ujsť spoluhráči Milana Škriniara z našej futbalovej reprezentácie.



Na svadbu novopečenej posily parížskeho giganta PSG prišli aj s partnerkami Martin Dúravka, Róbert Mak či Ondrej Duda. Najväčšiu pozornosť však spomedzi našich futbalistov pútal na honosnej svadbe Stanislav Lobotka, ktorý do Haliča dorazil už v piatok aj so svojou krásnou partnerkou Kristínou Šulovou. Bývalá finalistka Miss Universe Slovensko 2016 doslova žiarila v zelených šatách a všetky oči boli na nej. Zaľúbenci boli pri kostole neustále ruka v ruke a došlo aj na pikantnosti a nežnosti. Viac sa dozviete TU