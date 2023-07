Formentera - Šampión F1tky z roku 2016 Nico Rosberg sa ukázal aj so svojou rodinou na ostrove Formentera v krásnom súostroví Baleáry.

Blonďák, ktorý nepatril medzi najobľúbenejších jazdcov na štartovom rošte si v roku 2016 splnil svoj formulový sen, keď po tvrdom boji zdolal svojho kolegu Lewisa Hamiltona a stal sa majstrom sveta. Podarilo sa mu napodobniť svojho otca Kekeho Rosberga, ktorý získal titul majstra sveta v roku 1982. Čerešničkou na torte je fakt, že Keke v tej sezóne nevyhral žiadne preteky, no aj tak sa stal majstrom sveta.

Pre Nicov titul bolo kľučovým, že na VC Malajzie Hamiltonovi zlyhal motor a to mu dalo nakoniec rozhodujúcu výhodu v súboji, ktorý sa ťahal až do záverečnej VC Abu Dhabí, kde Hamilton pamätne brzdil svojho kolegu Rosberga aby ho predstihli ostatní súperi. Po naplnení si svojho sna Rosberg šokoval formulový svet a rozhodol sa opustiť kráľovnu motoršportu. Audi oznámilo svoj nástup do F1 od roku 2026 a spomínajú sa mená ako Vettel alebo Rosberg, ktorí by sa mohli stať jazdcami tejto svetoznámej nemeckej značky.

Poslední dni trávi Rosberg so svojou rodinkou na Formentere, kde sa cez toto leto už ukázali hviezdy ako Marco Reus či Ivan Rakitič. Spolu s manželkou Vivien Sibold tvoria tradičný nemecký párik a musíme uznať, že im to naozaj pristane.