Najskôr zdeptá súperov, potom si vyzdvihne sladkú odmenu. Belgický cyklista Jasper Philipsen (25) vyhral na tohtoročnej TdF už štyri etapy a právom nosí na sebe zelený dres. Okrem honby za slávou ho ženie vpred aj pôvabná priateľka, ktorá ho po každej etape netrpezlivo vyčkáva v cieli.

Z aktuálneho držiteľa zeleného dresu pre najlepšie šprintéra Tour de France sú už "na prášky" všetci jeho súperi.

Zo šprintérskych dojazdov si urobil "one man show", pričom v doterajšom priebehu ovládol už štyri etapy. "Je to neuveriteľná Tour, ani si poriadne neuvedomujem, ako dobre to ide, takže som šťastný a hrdý na svoju formu. Veľká výzva je aj dostať sa do finále bez väčších problémov a nám sa to podarilo už štvrtýkrát, takže som veľmi šťastný," povedal po nateraz poslednom triumfe, ktorý zaknihoval v stredu.

Štyri víťazstvá v jednom ročníku dosiahol naposledy v roku 2021 Brit Mark Cavendish. Philipsen ho môže prekonať, keďže do konca zostávajú ešte tri možnosti pre šprintérov. Jeho hlavný cieľ je však priniesť do Paríža zelený dres. Či sa mu to podarí alebo nie, isté je, že pri Víťaznom oblúku ho bude čakať jeho nádherná priateľka Melanie Peetermansová, ktorá ho netrpezlivo vyčkáva v cieli každej etapy a zakaždým mu daruje vášnivý bozk. A že mu jeho krásnu polovičku môžu všetci závidieť, sa presvedčte v našej FOTOGALÉRII!