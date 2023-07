Pogačar ovládol záver 6. etapy Tour de France, do žltého dresu sa oblečie Vingegaard

Slovinský cyklista Tadej Pogačar z tímu UAE Team Emirates zvíťazil vo štvrtkovej 6. etape Tour de France. V druhej horskej etape 110. ročníka triumfoval po tom, čo v záverečnom stúpaní nechal za sebou s vyše 24-sekundovým mankom Dána Jonasa Vingegaarda.

Vingegaard odštartuje do ďalšej etapy v žltom drese pre lídra priebežného poradia. Tretí prišiel do cieľa Nór Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team). Peter Sagan (TotalEnergies) prišiel do cieľa s mankom 32 minút a 24 sekúnd.