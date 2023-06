Na nadchádzajúcom 67. ročníku medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska (13. – 17. septembra) sa zúčastnia štyri World tímy, šesť prokontinentálnych a desať kontinentálnych tímov, ktoré doplní reprezentácia Holandska. V pelotóne podujatia kategórie UCI 2.1 tak bude na štarte v metropole východu Košiciach 21 sedemčlenných tímov, spolu 147 pretekárov.

"Vlani sme preteky situovali zo západu na východ, teraz pôjdeme opačným smerom. Došlo aj k zmene v programe. Kým od roku 2011 sme do programu zaradili aj niektorú z časoviek, tentoraz sa tak nestane," informoval na tlačovej konferencii generálny riaditeľ podujatia a súčasne prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.

V roku 2022 na podujatí triumfoval Čech Josef Černý (Quick-Step Alpha Vinyl), v bodovacej súťaži zvíťazil Holanďan Jasper Haest (VolkerWessels Team), vo vrchárskej Talian Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), do 23 rokov Ír Archie Ryan (Jumbo-Visma) a v súťaži o najlepšieho Slováka Martin Svrček (Quick-Step Alpha Vinyl).

V roku 2021 sa stal celkovým víťazom Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Jeho terajší tím (ToralEnergis) sa zatiaľ na najväčšie slovenské podujatie neprihlásil. "Rokovania o štarte tohto tímu ešte nie sú uzavreté. Je to tím, ktorý sa rozhoduje o štarte na pretekoch, okrem Francúzska, na poslednú chvíľu. Je tu aj kolízia s termínom posledného týždňa Vuelta a Espaňa a TotalEnergies sa stal jedným z partnerov týchto pretekov Grand Tour," uviedol športový riaditeľ Okolo Slovenska Ľudovít Lučanič a dodal: "Stále čakáme na definitívne rozhodnutie. Na nedávnom šampionáte SR a ČR v Tlmačoch mi však Peter Sagan osobne povedal, že by nechcel štartovať na Vuelte, prednosť by dal Okolo Slovenska. Ak TotalEnergies príde, budeme mať na štarte o jeden tím navyše." Termín menovitých prihlášok je 20 dní pred štartom pretekov.

Na programe je päť etáp v celkovej dĺžke 821.4 km, najdlhšia je záverečná 5. etapa z Hlohovca do Púchova, ktorá meria 183,5 km. Okrem žltého dresu vedúceho pretekára sa bude bojovať o ďalšie cenné dresy - o zelený v bodovacej súťaži, bodkovaný vo vrchárskej súťaži, biely v kategórii do 23 rokov. Po skončení každej etapy vyhlásia aj najbojovnejšieho pretekára, ktorý v nasledujúci deň ponesie červené štartové číslo. Pre slovenských cyklistov je určená súťaž o najlepšieho Slováka. Špeciálnou je Cena Mateja Lacza, víťaza 7. ročníka Okolo v roku 1960 - prvenstvo na najvyššom bode trate, ktorým je v 3. etape vrch Príslop.

Etapové preteky kategórie UCI 2.1 ponúkajú zisk zaujímavej porcie bodov do svetového rebríčka UCI. V konečnom poradí boduje prvých 25 pretekárov, pričom víťaz podujatia si pripíše na konto 125 b. K tomu ešte môže pridať body za umiestenie v Top 8 každej z etáp a tri body za nosenie žltého dresu počas etapy. Celkovo sa na slovenských cestách bude bojovať o 917 bodov do klasifikácie UCI. "Finančné prémie pre najlepších budú na úrovni posledných ročníkov v celkovom objeme viac ako 50-tisíc eur. Presne ešte nie sú stanovené, čakáme na potvrdenie od hlavného rozhodcu," uviedol Ľ. Lučanič.

Program 67. ročníka Okolo Slovenska:

1. etapa, streda 13. septembra, Košice - Košice, 127,7 km (štart o 10.15 h)

2. etapa, štvrtok 14. septembra, Prešov – Poprad, 144,6 km

3. etapa, piatok 15. septembra, Ružomberok – Martin, 171,6 km

4. etapa, sobota 16. septembra, Prievidza – Nitra, 149 km

5. etapa, nedeľa 17. septembra, Hlohovec – Púchov, 183,5 km (cieľ približne o 14.20 h)

Tímy na štarte Okolo Slovenska:

World Tour: Soudal Quick-Step, Jumbo-Visma, Astana-Qazaqstan, Groupama-FDJ



Profesionálne kontinentálne tímy: Green Project-Bardiani CSF-Faizané, EOLO Kometa, Equipo Kern Pharma, Caja Rural-Seguros RGA, Corratec, Human Powereed Health



Kontinentálne tímy: Dukla Banská Bystrica, RRK Group Pierre Baguette Benzinol (oba SR), Adria Mobil, HRE Mazowsze Serce Polski, Friuli ASD, Elkov-Kasper, VolkerWessels, Hrinkow, ATT Investments (aj s aktuálnym majstrom Slovenska Matúšom Štočekom), Epronex-Bike Hungary



reprezentácia Holandska