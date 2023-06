Otec Ľubomír (65) s priateľkou na veľkom Mercedese, mamu Helenu (66) doviezol starší brat Juraj. Petra Sagana na Majstrovstvách Česka a Slovenska v Tlmačoch povzbudzovali obaja rodičia.

Kým otec Ľubomír ho sprevádza po najprestížnejších pretekov počas celej kariéry, mama Helena sa na pretekoch objavuje len sporadicky. Syna v minulosti sledovala naživo na olympiáde v Londýne 2012. Odvtedy sa jej život rapídne zmenil. Po transplantácii pečene ju rodina pred viac ako piatimi rokmi umiestnila do Domova pokoja Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom.

Za to otec si stále užíva veľkú pozornosť synovej slávy. V Tlmačoch sa vrúcne zdravil s Peťovým agentom Giovannim Lombardim, a všade pred ním otvárali dvere. Kým Helenku priviezol syn Juraj na tímovom aute. Ľubomírov veľký Mercedes bol v priestore pre cyklistické stajne neprehliadnuteľný. Práve z neho vysadla okrem Sagana seniora aj známe blondínka Alena, ktorá po jeho boku nahradila v starobinci žijúcu manželku. Spoločne sa objavili na Saganovych akciách už niekoľkokrát pred pandémiou. V roku 2018 na Detskej tour Petra Sagana a aj vtedy sa tam rovnako ako v Tlmačoch míňala so zákonitou manželkou Sagana seniora pani Helenkou.

Ľubomír Sagan spolu s priateľkou taktiež ťažko rozdýchaval druhé miesto s pád svojho syna. Kým Peter nevyšiel ošetrený zo svojho karavanu, fajčil jednu cigaretu za druhou.