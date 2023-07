Odpálil to incident so Saganom? Cavendish prehovoril depresii. Báli sa, že si ublíži

Cyklistická ikona Mark Cavendish (38) sa po ohlásení konca kariéry rozhodla prehovoriť o svojich démonoch. Bojoval s chronickou únavou a jeho kamaráti sa báli, že by si mohol ublížiť.

O pár dní sa na obrazovky dostane dokument, v ktorom britský cyklista porozprával aj o svojich najtemnejších časoch kariéry. V roku 2018 mu diagnostikovali klinickú depresiu. Bolo to len mesiac po tom, čo vypadol z Tour de France, keď nesplnil časový limit etapy. Predchádzali tomu aj dva hororové pády. Pri jednej narazil do dopravného stĺpika a pri druhej sa dostal na Tour de France do kolízie s Petrom Saganom. Zábery z pádu dodnes strašia cyklistov. Pri týchto incidentoch si dolámal kosti, takmer prišiel o prst a našiel si aj dieru na lopatke.

Dokonca aj život so sympatickou manželkou Petou sa pre neho zmenil na nočnú moru. Podľahol depresiám. „Nič som nemal, nič som nechcel, nechcel som nič robiť a nič som necítil. Si prázdny, povedal som si. Stratil som akúkoľvek iskru byť človekom, otcom, priateľom, manželom. Bol som úplne pohltený sebaľútosťou, aby som si všímal niekoho, kto sa zaujíma o mňa,“ vysvetľuje v dokumente Cavendish.

Utiekol na rodný ostrov Man k mame. Prišiel tam za ním špičkový psychológ David Spindler. „Prichádzam k vchodovým dverám a počujem Marka, ako kričí na mamu, že je na záchode. Vyprázdňoval obsah žalúdka, lebo mal trochu „opicu“. Uistil som sa, že situácia nie je natoľko zlá, aby som ho poslal do nemocnice,“ prezrádza Spindler, ktorý na priamu otázku, či sa bál, že by si Cavendish niečo mohol urobiť vraví: „Áno, Peta mala o svojho manžela veľké obavy.“

Spindler nakoniec zohral veľkú úlohu v úspešnom Cavendishovom návrate v roku 2021. „Cavovo šťastné miesto bolo vždy na bicykli a sám. Jazdil som vedľa neho na skútri každý deň počas týždňa a pol. Nehovoril som s ním, kým on nezačal prvý. Hovorili sme o niektorých problémoch stravovania v minulosti a tlakoch na výkon. Nakoniec zistil, že jeho radosť nepramení v pretekaní na bicykli, ale jeho radosťou bolo práve bicyklovanie a že jeho bicykel bol pre neho sloboda,“ vraví špičkový doktor.

Cavendish už ohlásil, že táto sezóna je pre neho poslednou v kariére. Na Tour de France chcel zaútočiť na rekordné 35. etapové víťazstvo, ale po páde v 8. etape musel odstúpiť so zlomenou kľúčnou kosťou.