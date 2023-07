Slovenský majster slova Daniel Hevier napísal nádherný list Petrovi Saganovi. Známy básnik a umelec nádhernými veršami poďakoval Saganovi za skvelú kariéru a nezabudnuteľné momenty.

Daniel bol a stále aj je obrovským fanúšikom slovenskej cyklistickej legendy a vo svojom liste venovanému Peťovi nádherne vyjadril svoje myšlienky, ktoré smerovali k vyjadreniu nekonečnej vďaky a radosti. "Milý Peter, prepáčte mi toto familiárne oslovenie, akosi mi nedá napísať Vážený pán Sagan, aj keď ste pre mňa i pre nás naozaj pánom. Ale stali ste sa súčasťou našich životov a mnohí z nás si Vás priradili do svojho virtuálneho príbuzenstva. Náš Peťo, náš Sagan." Napísal Daniel Hevier na sociálnej sieti Facebook.



Ďalej vo svojom liste pokračoval tým aký vplyv mal Peter a jeho famózna kariéra na mladé deti a fanúšikov, ktorí ho rok čo rok sledovali pred televízorom v obývačke. "Ja som sedel na bicykli dávno pred Vaším narodením a mohol by som povedať, že som prebicykloval celé detstvo i dospievanie. Našimi ideálmi bol ešte Anquetil, Merckx, z našich Smolík, Doležel, Ružička, Hutyra...

Bicykel z našej pivnice potom odplával do neznáma a ja som desiatky rokov nevysadol na to úzke sedlo. A Vy ste ma po desiatkach rokov naň vrátili. Rozospomínal som sa preto, aby som Vám povedal, akí ste pre nás dôležití a aký ste pre naše deti i mladých ľudí dôležitý aj Vy. Ako dokážete zmeniť životné cesty detí a mladých ľudí, ktorí vo vás (aj vo Vás) vidia vzory, idoly, motivátorov. Nazývajú Vás tourminatorom, ale pre mňa ste Peťo Inšpirátor. Jedna pani napísala, že ste rozbicyklovali Slovensko. A ja mám tušenie, že nielen túto krajinu, ale kus sveta. Ale mnohí šliapali spolu s Vami do pedálov z bezpečia svojich gaučov pred televíznymi obrazovkami."



Danie sa postupne dostal až k Peťovi samotnému. Vyzdvihol jeho charakter a charizmu, ktorú dnešná cyklistika postrádala. "Vrátili ste cyklistike, z ktorej sa pomaly stáva sofistikovaná mašinéria a prekombinovaná logistika, radosť, hravosť, živelnosť, vtip, humor, improvizáciu... Boli ste viac než len jedným z cyklistov v tom balíku neznámych mien a tvárí. Boli ste Sagan a už teraz sa toto Vaše priezvisko píše aj s malým "s". Každý vie, čo to znamená "saganovský." Biznismeni by možno vedeli vyrátať, o koľko sa zvýšil predaj bicyklov Vašou zásluhou, ale Vy ste urobili niečo dôležitejšie: vliali ste tomuto bedákajúcemu národu znova optimizmus, nádej, energiu, ukázali ste, že bojovnosť a odhodlanie neznamená agresivitu a podlosť."

V záverečnej časti dojímavého listu zaželal Peťovi len to najlepšie a takisto nechýbala ani vrelá vďaka. "Teraz, milý Peťo, presedlávate na iný žáner. Na iné sedlo. Nech bude Vaša kariéra akákoľvek, nech budú či nebudú ďalšie víťazstvá, v mojich očiach -a v očiach tisícov ďalších - ste víťazom už teraz. Víťazom svojho života, ktorý sa stal na dlhý čas aj našimi životmi. A ktorý rozsvietil naše životy. Ja sa teraz na staré kolená učím znova bicyklovať. A Vám, drahý Peťo, želám okrem zdravia a sily, najmä to, aby ste nikdy na svojej ceste nestratili Petra Sagana. P.S. (čiže Peter Sagan): Ešte raz ďakujem za všetko."