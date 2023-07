Madrid - Španielsky futbalista David Silva ukončil vo veku 37 rokov profesionálnu hráčsku kariéru. S aktívnou činnosťou sa rozhodol skončiť po tom, ako počas prípravy na novú sezónu utrpel vážne zranenie kolena.

"Dnešok je pre mňa smutný deň," napísal Silva na Twitteri. "Je čas rozlúčiť sa s futbalom, ktorému som zasvätil celý život. Je čas rozlúčiť sa so spoluhráčmi, ktorí sú pre mňa ako rodina. Budete mi veľmi chýbať," citovala bývalého španielskeho reprezentanta agentúra PA.

Silva odštartoval profesionálnu kariéru vo Valencii, za A-tím debutoval v roku 2004. V La Lige následne odohral šesť sezón, v roku 2010 prestúpil do City. Ofenzívny stredopoliar, respektíve krídelník vyhral s manchesterským klubom štyrikrát Premier League a získal s ním celkovo 11 významných trofejí. Počas desiatich sezón na Etihad Stadium odohral dokopy 436 zápasov vo všetkých súťažiach a aj jeho zásluhou sa "Citizens" vypracovali v jeden z najlepších tímov v Anglicku. V roku 2020 zamieril do Realu Sociedad San Sebastian, za ktorý absolvoval počas troch sezón vyše sto zápasov vo všetkých súťažiach. V minulej sezóne mu pomohol k štvrtému miestu v La Lige, no Ligu majstrov si v jeho drese už nezahrá.

Významné úspechy zažil Silva aj s národným tímom, za ktorý odohral počas kariéry 125 stretnutí a strelil 35 gólov. V roku 2010 vybojoval so španielskou reprezentáciou titul majstra sveta a v rokoch 2008 a 2012 titul majstra Európy.