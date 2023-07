Svitolinová nepodala Azarenkovej ruku, a to nebolo všetko: Je hanba, čo robili diváci

Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová si po víťazstve nad Viktoriou Azarenkovou v osemfinále grandslamového turnaja vo Wimbledone tradične nepodala ruku s bieloruskou súperkou. Po stretnutí vyhlásila, že v tejto téme má jasno.

"Myslím si, že tenisové organizácie musia prísť s vyhlásením, že po zápasoch nebudú žiadne podania rúk medzi ukrajinskými a ruskými či bieloruskými hráčmi," povedala Svitolinová. "Už som viackrát povedala, že pokiaľ ruské vojenské jednotky neopustia Ukrajinu a my nezískame späť svoje územie, dovtedy si nebudem s nimi podávať ruky," vyjadrila sa podľa agentúry AFP 28-ročná Ukrajinka, ktorá si odmietala podať ruky s ruskými a bieloruskými hráčkami už na Roland Garros v Paríži.

Svitolinová zdolala v osemfinále devätnástku "pavúka" po trojsetovom boji 2:6, 6:4 a 7:6 (9). V tajbrejku rozhodujúceho setu prehrávala 4:7, no dokázala ho otočiť. Vo štvrťfinále sa stretne so svetovou jednotkou Poľkou Igou Swiatekovou.

Azarenkovú pri odchode z kurtu niektorí diváci vybučali. "Nemôžem kontrolovať správanie publika," reagovala po zápase. "Nie som si istá, či si niektorí ľudia uvedomujú, čo sa deje. Nebolo to fér. Čo s tým môžem robiť? Mám dojem, že to trvá konzistentne už 18 či 19 mesiacov. Nič zlé som neurobila, no na rôznych turnajoch sa ku mne diváci rôzne správajú."

Bývalá svetová jednotka sa vyjadrila aj k ráznemu postoju Svitolinovej: "Nechce si podávať ruky s Rusmi či Bielorusmi. Rešpektujem jej rozhodnutie. Čo by som s tým mala robiť? Stáť tam a čakať? Myslím si, že táto debata o podávaní či nepodávaní rúk nie je životne dôležitá. Podľa mňa to bol skvelý tenisový zápas. Je hanba, že diváci v závere bučali, mám pocit, že niektorí z nich boli celkom opití."