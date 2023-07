Federera ocenili, no všetci riešia naštvanú manželku. Kvôli TOMUTO to v Mirke poriadne vrelo!

Vrátil sa na miesto, ktoré nazývajú jeho obývačkou. Rogera Federera ocenili vo Wimbledone, no každý riešil jeho ženu Mirku a jej naštvaný výraz. Čím ju jej manžel vytočil?

Slovenka nemohla chýbať po boku švajčiarskej tenisovej legendy na slávnostnom ceremoniále, po ktorom si Federerovci pozreli víťazstvo Brita Andyho Murrayho v 1. kole. Zdá sa, že Mirkine úsmevy, ktoré zachytili fotografi, boli len zásterkou a vo vnútri to v nej bublalo. Skutočnú náladu populárnej Slovenky napokon prezradili nielen výrazy v tvári, ale aj reč tela.

Zdá sa, že aj medzi ňou a Rogerom to občas zaiskrí a jej manžel ju nahneval v tej najnevhodnejšej chvíli: keď bola na očiach celému svetu. To, že Federer porušil protokol, už bola len čerešnička na torte a pomyselný klinec do rakvy s názvom dobrá nálada. Roger, budeš mať čo doma žehliť.