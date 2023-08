Toronto - Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa s turnajom ATP v Toronte rozlúčil vo štvrťfinále dvojhry. Líder svetového rebríčka prekvapujúco prehral s dvanástym nasadeným Tommym Paulom v troch setoch 3:6, 6:4 a 3:6.

Američan opäť ukoristil skalp favorizovaného Španiela, Alcaraza dokázal zdolať aj vlani v Montreale. "Z tohto turnaja si odnášam mnoho lekcií," povedal Alcaraz. "Paul potvrdil, že je kompletný tenista, má skvelé údery, je skutočne veľký talent. Sú ešte dva týždne do US Open, teraz sa chcem koncentrovať na turnaj v Cincinnati," dodal podľa AFP úradujúci šampión Wimbledonu a US Open.

Paul sa v semifinále stretne s Talianom Jannikom Sinnerom, ktorý zdolal Francúza Gaela Monfilsa 6:4, 4:6, 6:3. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Španiel Alejandro Davidovich Fokina a Austrálčan Alex de Minaur. Ten vyradil druhého nasadeného Rusa Daniila Medvedeva po výsledku 7:6 (7), 7:5.

dvojhra - štvrťfinále:

Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) - Mackenzie McDonald (USA) 6:4, 6:2, Alex de Minaur (Aus.) - Daniil Medvedev (Rus.-2) 7:6 (7), 7:5, Tommy Paul (USA-12) - Carlos Alcaraz (Šp.-1) 6:3, 4:6, 6:3, Jannik Sinner (Tal.-) - Gael Monfils (Fr.) 6:4, 4:6, 6:3