Absolvovali rodinnú dovolenku, no viac ako on pútala pozornosť jeho nádherná mama. Reč je o hokejistovi Adamovi Sýkorovi a jeho mame Adriane.

Sýkora absolvoval začiatkom leta rozvojový kemp v New Yorku Rangers, kde upútal trénerov najmä svojou rýchlosťou a do budúcnosti vraj s naším talentom počítajú. „Samozrejme, záleží to najmä odo mňa. Nezabudli dodať, že si mám dať po kempe trochu oddych,“ povedal nám hokejista v rozhovore.

Oddych si Sýkora užil na dovolenke v Turecku, kam vyrazil s rodinou a oči nesmerovali len na talentovaného hokejistu, ale najmä na jeho mamu. Tá sa môže pochváliť božskými krivkami, ktoré predviedla v plavkách a dokázala, že postavu jej môžu závidieť aj 20-ročné baby.