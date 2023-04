Česká tenistka Petra Kvitová sa stala víťazkou turnaja WTA v Miami. Týmto triumfom sa dostala medzi desať tenistov a tenistiek, ktorý si na prize money počas kariéry zarobili najviac.

Nasadená pätnástka zdolala v sobotnom finále dvojhry turnajovú desiatku Kazašku Jelenu Rybakinovú v dvoch setoch 7:6 (14), 6:2 a získala jubilejný 30. titul na hlavnom profesionálnom okruhu, deviaty z turnajov WTA 1000. V najnovšom vydaní svetového rebríčka sa vráti do prvej desiatky.

Tridsaťtriročná Kvitová sa stala prvou Češkou, ktorá ovládla prestížny turnaj v Miami. Súperke nedovolila získať tzv. Sunshine Double, na ktorý Rybakinová útočila po triumfe v Indian Wellse.

Dôležitý bol prvý set, v ktorom Kvitová uspela 16:14 v tajbrejku, aj keď Rybakinovej bilancia bola v tejto sezóne v skrátených hrách 7:0. "Určite to rozhodlo celý zápas. Myslím, že to bol najdlhší tajbrejk, aký som kedy hrala. S Jelenou sa nedá nič ľahko zvládnuť. Na začiatku tajbrejku trafila viacero es a vôbec som sa nedostala do hry," povedala Kvitová podľa agentúry AFP.

Kvitová zdôraznila, že vo finále mohla čerpať z väčších skúseností oproti kazašskej súperke: "Myslím si, že to zohralo významnú úlohu v mojej mysli. Viem, že vo finále dokážem hrať dobre bez ohľadu na to, proti komu nastúpim. Bolo to pre mňa dôležité po mentálnej stránke, aby som si to uvedomila. Samozrejme, že to pre mňa veľa znamená, že v mojom veku stále môžem vyhrávať veľké turnaje. Stále prichádzajú mladé tenistky, ktorým je ťažké čeliť a je to veľmi únavné."