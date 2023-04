Patria medzi najprominentnejšie páry na Slovensku. Bývalý hokejista Marián Gáborík a jeho manželka Ivana by mohli byť pomenovaní aj ako slovenskí beckhamovci. Sú úspešní, príkladní a v neposlednom rade aj bohatí a to si vedia užiť.

Marián Gáborík patrí medzi najlepších hokejistov, aký sa kedy narodili pod Tatrami. Hovorí o tom aj jeho kariéra. Draftovaný bol z 3. miesto, v NHL odohral viac ako 1000 zápasov a strelil cez 400 gólov. V roku 2014 zdvihol nad hlavu Stanley Cup. Všetko sú to úspechy a štatistiky, ktoré nezostali nepovšimnuté a boli zaslúžene vyvážené peniazmi. Podľa caprfriendly.com si Marián len v NHL prišiel na takmer 100 miliónov dolárov pred zdanením. To už sú peniaze, pri ktorých si môžete pravidelne vyhodiť z kopýtka, či užívať si život v luxuse. Gáborík s manželkou síce nerozhadzujú nepremyslene, ale aj z nich cítiť že si doprajú. Honosný dom, drahé autá... a to nie je všetko. V ako luxuse žijú Gáboríkovci, si pozrite vo FOTOGALÉRII!