Tenistku vraj nenávidia len kvôli miestu narodenia: Ak by som mohla zastaviť vojnu, urobím to

Ruskí a bieloruskí športovci sú pod drobnohľadom kvôli prebiehajúcej vojne na Ukrajine. Jednou z nich je aj Aryna Sabalenková.

Bieloruská tenistka sa na túto tému rozhovorila už pred pár týždňami, keď prezradila, že je v šatni terčom nepríjemných reakcií súperiek a členov ich tímov. "Mala som niekoľko, neboli to bitky, skôr čudné rozhovory. Nie s hráčkami, ale členmi ich tímov. Bolo to ťažké obdobie. Teraz sa to už zlepšuje," povedala vtedy Sabalenková a dodala, že negatívne komentáre na jej adresu nechápe: "Bolo ťažké pochopiť, že je toľko ľudí, ktorí ma bezdôvodne nenávidia. Ja som nič neurobila.“

Bieloruska teraz štartuje na turnaji v nemeckom Stuttgarte, kde sa opäť nevyhla otázkam na tému vojny. „Cítim, že niektorí ľudia sa na mňa čudne pozerajú. Možno ma aj niektorí nenávidia. Sú ľudia, ktorí ma nenávidia, lebo som sa narodila v Bielorusku. Je to ich rozhodnutie, neviem ho ovládať. Byť nenávidená prakticky za nič nie je najlepší pocit, ale je to realita,“ vyhlásila teraz Sabalenková.

Tá tento rok triumfovala na Australian Open a prezident Bieloruska Alexander Lukašenko pripomenul, že hoci hrala pod neutrálnou vlajkou, každý vie, z ktorej krajiny pochádza. Po Sabalenkovej prehre vo štvrťfinále v Miami zase pripomenul jej šesť dvojchýb a vyhlásil, že „ledva dostala loptičku cez sieť“.

„Jeho komentáre mi veru nepomáhajú. Ani neviem, čo na to povedať, pretože môže komentovať moju hru. Môže komentovať, čokoľvek chce. Nemám nič spoločné s politikmi. Ak ma Ukrajinci budú po Lukašenkovom prejave nenávidieť ešte viac, čo s tým môžem robiť? Ak sa budú cítiť lepšie tým, že ma nenávidia, som šťastná, že im s tým pomôžem. Ak by som mohla zastaviť vojnu, urobila by som to, nanešťastie to však nie je v mojich rukách a nie je to pod mojou kontrolou,“ dodala bieloruská tenistka a našla riešenie, ktoré má za úlohu nezhoršovať jej psychické rozpoloženie:

„Snažím sa obmedziť čas strávený na internete, aby som nečítala útoky na mňa. Vďaka tomu sa môžem viac sústrediť na seba a na svoju hru a nebyť taká deprimovaná celou touto situáciou.“