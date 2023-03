BRATISLAVA - Majstrovstvá sveta v hokeji sa blížia a opäť sa na povrch vynára otázka o tom, či by mal Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) povolať do reprezentácie našich hráčov pôsobiacich v ruskej KHL. Zatiaľ čo niektoré krajiny dali najavo zamietavý postoj už dávno, náš zväz váha. Ako sa na situáciu pozerajú známe hokejové tváre?

Majstrovstvá sveta sa tento rok konajú od 12. do 28. mája vo Fínsku a Lotyšsku. Pôvodne sa mal šampionát konať v Petrohrade, no IIHF ho už dávnejšie Rusom odňala za krvavú vojnu na Ukrajine. Konflikt rezonuje aj v športovej spoločnosti a zatiaľ čo krajiny ako Švédsko, Fínsko, Lotyšsko či Česko už dávnejšie oznámili, že svojich krajanov hrajúcich v KHL do reprezentácie nepovolajú, Slovensko s rozhodnutím bude zjavne čakať do poslednej chvíle.

„Nomináciou na majstrovstvá sveta a potenciálnymi reprezentantmi sa budeme zaoberať začiatkom apríla, kedy sa k jednotlivým nominovaným hráčom bližšie vyjadríme,“ uviedol SZĽH v stanovisku na našu otázku, kedy sa rozhodne o tom, či Slováci z KHL dostanú šancu v národnom tíme pod vedením Craiga Ramsayho. Na názor sme sa opýtali aj známych osobností. Legendárny útočník Vincent Lukáč by dal Slovákom z ruskej súťaže bez váhania zelenú. „Jednoznačne, šport nemá nič spoločné s politikou. Naši hokejisti tam nikoho nezabíjajú ani nestrieľajú. Šport za nič nemôže a takisto ani ruskí športovci. Je to súkromná vec medzi Ruskom a Ukrajinou. Naši chlapci hrajú v KHL, čo je veľmi dobrá súťaž a ich výkonnosť môže len rásť, čo je plusom pre národné mužstvo. Celá krajina je rozdelená. Jedna časť fandí tak, druhá inak. Za všetko môže politika,“ povedal pre Šport24.sk Lukáč tradične bez servítky.

Iný pohľad na vec má bývalý obranca Richard Lintner. „Keby to rozhodnutie bolo na mne, tak by som chlapcov z KHL na tieto majstrovstvá nenominoval. Vychádzajúc z nejakého spoločného postupu a rozhodnutí ostatných účastníkov, tak si myslím, že ísť v tomto svojou vlastnou cestou by nebolo úplne optimálne,“ zamyslel sa majster sveta z roku 2002. Podobne ako on to vidí aj dlhoročná opora slovenskej reprezentácie Dominik Graňák. „Myslím si, že by tam nemali byť. S chalanmi nemám žiadny problém, väčšinu z nich dobre poznám. Skôr je to z pohľadu Slovenska ako krajiny, ktorá sa stavia na stranu Ukrajiny. V kontexte toho by bolo dobré, aby tak konal aj zväz, ale na to sú tam kompetentní. Ja som sa už podobne vyjadril na jeseň a nemám dôvod meniť svoj názor, skôr naopak. S pokračujúcou vojnou a agresiou by mal byť postup takýto. Naši hráči za nič nemôžu a je len na ich rozhodnutí, či tam budú hrať, alebo nie. Chápem po športovej stránke, prečo tam sú, ale v tejto situácii by to bolo na mieste a viacerí by to asi pochopili,“ povedal nám Graňák.