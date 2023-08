Petra Kvitová sa nedávno vydala za svojho trénera Jiřího Vaňka a ich vzťah sprevádzajú pikantné detaily. Legendárna tenistka Pam Shriverová varuje hráčky pred vzťahmi so svojimi trénermi.

Pracovno-priateľský vzťah medzi Kvitovou a Vaňkom prerástol do lásky a párik sa nevyhol kritike. Tréner bol v tom čase ženatý a má so svojou teraz už bývalou manželkou dve deti. Vaňek s exmanželkou dokonca pomáhali tenistke v čase, keď ju útočník pobodal nožom a dokonca vraj Kvitovej poskytli dočasné ubytovanie u nich doma. Keby trénerova ex Markéta vedela, že jej tenistka zvedie manžela, možno by s tým nikdy nesúhlasila.

Shriverová teraz varuje najmä mladé hráčky. Sama sa totiž v minulosti priznala, že ako 17-ročná udržiavala vzťah so svojím trénerom Donom Candym, ktorý mal o tridsať rokov viac. Tento vzťah ju podľa jej slov výrazne ovplyvnil.

„Ten vzťah bola traumatizujúca skúsenosť. Formoval celý môj romantický život v budúcnosti. Mala som veľké problémy s nadväzovaním normálnych vzťahov, moja pokračujúca túžba po starších mužoch mi bránila udržať si zdravé hranice vo vzťahoch. Bola som veľmi mladá a nechápala som, do čoho idem. Sex sme mali, až keď som mala dvadsať rokov. Don ma nikdy sexuálne nezneužil, ale povedala by som, že došlo k emocionálnemu zneužívaniu. Cítila som strašné emócie a cítila som sa tak sama,“ hovorila minulý rok Shriverová, ktorá po rozchode s trénerom zažila najlepšie obdobie v kariére.

Teraz, v súvislosti s Kvitovej svadbou, bývalá americká tenistka opäť hovorí o svojom romániku s trénerom, ktorý pred tromi rokmi zomrel. „Zaplietla som sa s ním do dlhého a nevhodného romániku. Podvádzal svoju ženu a ja som ho napriek tomu milovala. Napriek tomu bol on ten dospelý. On mal byť v našom vzťahu ten zodpovedný,“ hovorí Shriverová.

Zakázať hráčkam byť vo vzťahu s trénermi sa nedá, Američanka však apeluje na mladé tenistky, aby si dávali väčší pozor. „Kvitová a Vaněk boli dospelí ľudia, ktorí vstúpili do dobrovoľného vzťahu. Petra má po tridsiatke, poznajú sa dlho. Sú teda prípady, keď mi to nepríde, že z toho treba robiť haló. Keď sú však hráčky mladé a len rozvíjajú svoju hru, s tým mám problém. Chcem, aby mladé tenistky vedeli oddeliť svoj súkromný osobný život od tenisového,“ dodala legenda.