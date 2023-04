Modriny od krutého otca sa zahojili, psychické rany však zrejme nikdy nevymiznú. Bývalá tenistka Jelena Dokičová zverejnila ďalšiu zo svojich bolestivých spomienok.

Austrálčanka v posledných rokoch otvorene hovorí o minulosti s otcom, ktorý ju kedysi trénoval a fyzicky ju týral. Dokičová upozorňuje na domáce násilie a snaží sa nabádať všetky dievčatá a ženy, aby nemlčali.

Dokičová teraz pridala na sociálnu sieť záber zo zápasu, na ktorom má na holenných kostiach viditeľné fľaky. Boli to modriny od fyzického útoku od otca Damira, ktorý ju týral. „Opuchnuté, pomliaždené a krvácajúce holene od toho, ako ma celú noc mlátil a kopal ostrými topánkami priamo do nôh len za to, že som prehrala zápas. Tieto zábery boli urobené o dva týždne neskôr a ja som stále mala veľké modriny. Mala som vtedy 17 rokov,“ začala jednu z mnohých krutých spomienok Dokičová.

Fotka, o ktorej hovorila, bola z US Open v roku 2000. „Z tejto bitky mám dodnes citlivé a hrboľaté holene. Z každej rany je jazva a tieto sú moje. Prežila som, ale nie každá žena či dievča to dokáže, resp. chce prežiť. To je smutná realita,“ pokračuje Dokičová a vysvetľuje, čo je zmyslom jej príspevku.

Bývalá tenistka na veľkých podujatiach, ktoré bojujú proti domácemu násiliu, hovorí o svojich skúsenostiach, ktoré dlhé roky prežívala. „V Austrálii zomrie v dôsledku domáceho násilia jedna žena týždenne. Jedna zo štyroch žien zažije v živote domáce násilie. Čísla vo svete sú ešte horšie. Čím viac o tom nehovoríme, tým viac sa tomuto problému vyhýbame a tým viac opúšťame tieto ženy a dievčatá. Pre tie, ktoré toto čítajú a zažívajú to, rozumiem vám. Viem, aké vystrašené ste. Vedzte, že máte neuveriteľnú silu a odvahu. Nič nie je vaša chyba. Pre tých, ktorí tu môžu byť pre tých, ktorí potrebujú pomoc a podporu: nevyhýbajte sa im, neopúšťajte ich,“ znie Dokičovej odkaz a dodáva:

„Žijeme v spoločnosti, kde hovoriť o domácom násilí je hanba, no potom smútime kvôli vraždám po násilných prejavoch. Urobme viac pre budúce generácie. Pre naše dcéry, sestry, pre všetky dievčatá a ženy na celom svete, aby toto miesto pre nich bolo lepšie a bezpečnejšie. Aby boli zdravé, šťastné a bez násilia. Nikdy neprestanem bojovať a hovoriť o tomto probléme. Najmä pre tých, ktorí nemajú hlas.“