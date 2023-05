Nechcela viac žiť. Bývalá tenistka Jelena Dokičová má rok od šokujúcej správy opäť úsmev na tvári. Ako sa zmenila?

Život Dokičovej ovplyvnil otec a tréner v jednej osobe, ktorý ju fyzicky týral, čo poznačilo psychiku tenistky na celý život. Jelena kvôli depresiám a problémom so štítnou žľazou pribrala na závratných 120 kíl. Bojovala a následne dokázala schudnúť na polovicu. Keď sa zdalo, že je z najhoršieho vonku, pred rokom prišiel ďalší šok: chcela vyskočiť z 26. poschodia, dôvodom bol rozchod s priateľom.

„Nikdy na to nezabudnem, chcela som ukončiť svoj život. Aký rozdiel vie urobiť jeden rok. Pozerám sa na svoju fotku spred roka a pamätám si, aká som bola vystrašená a zničená. Ale prežila som. Krok po kroku, hodinu po hodine, deň po dni. Často bola doba, keď som cítila, že sa veci nezlepšujú. Nevzdávala som to, mala som cieľ prežiť deň, zobudiť sa, aby som uvidela ďalší deň. Keby som nedostala profesionálnu pomoc a keby som sa s problémami nepodelila s mojimi blízkymi, už by som tu nebola,“ napísala na sociálnej sieti Dokičová, ktorá šíri osvetu o mentálnych problémoch a ich liečení.

Tenistka svojim fanúšikom ukázala, ako vyzerala pred rokom a ako dnes. Dokičová za rok prešla obrovskou premenou, našťastie, k lepšiemu. Pozrite si ju v GALÉRII.