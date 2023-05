Trnava - Slovenské tenistky Anna Karolína Schmiedlová a Kristína Kučová sa prebojovali do 2. kola dvojhry na antukovom turnaji ITF EMPIRE Tennis Academy Open v Trnave.

Kučová zdolala o 15 rokov mladšiu slovenskú juniorku. V druhom sete viedla členka TC EMPIRE už 6:4, 5:2, no Balusová dokázala dotiahnuť druhý set do tajbrejku. "Hralo sa mi veľmi ťažko. Kurt je na moje pomery dosť mäkký. Aj nepríjemne fúkalo a bolo to náročné. Na vietor som si nevedela zvyknúť, stále sa mení. Myslím si, že Irina podala dobrý výkon. Prekvapila ma, že tak bojovala. V druhom sete nekazila vôbec, všetko som si musela uhrať sama," uviedla pre oficiálny web podujatia Kučová. Tá si prežila deň pred týmto zápasom veľmi emotívne chvíle, keď sa s v Trnave lúčila jej sestra Zuzana s profesionálnou kariérou: "Bolo to veľmi emotívne. Bude to doživotný zážitok pre nás pre celú rodinu. Ja už ani nechcem rozlúčku, keď budem končiť. Toto mi stačilo." Vo štvrtok ju v 2. kole čaká víťazka belgicko-švajčiarskeho duelu Yanina Wickmayerová - Conny Perrinová.

Schmiedlová dovolila uhrať Pláteníkovej iba jeden gem. "Elu som nepoznala, takže som veľmi nevedela, čo od nej čakať. Samozrejme, nepodcenila som ju, snažila som sa hrať od prvej loptičky najlepšie ako viem. Našťastie, cítila som sa dnes na kurte dobre, padalo mi to tak, ako som chcela. Bol to relatívne dobrý zápas z mojej strany, od začiatku do konca som bola s mojím výkonom spokojná a verila som si takmer na každú loptu," povedala vo videorozhovore pre empireslovakopen.sk Schmiedlová, ktorá si v 2. kole zmeria sily s Češkou Luciou Havlíčkovou.

Prvé kolo bolo konečnou stanicou pre Radku Zelníčkovú, ktorý podľahla ôsmej nasadenej Francúzke Chloe Paquetovej 4:6, 2:6. Rebecca Šramková nestačila na Ukrajinku Katarinu Zavackú, s ktorou prehrala 2:6, 2:6.