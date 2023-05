Naša šarmantná tenistka Daniela Hantuchová si aj počas svojho pracovného pobytu našla čas na pár otázok. Prostredníctvom sociálnej siete Instagram prezradila zaujímavé informácie o jej cestovaní a dovolenkách.

Krásna Hantuchová sa v poslednej dobe venuje práci moderátorky pre zahraničnú televíziu Prime Video Uk. Momentálne pracovala v španielskom Madride, kde sa konal prestížny turnaj mužov aj žien. Na konci svojho pobytu si našla čas na svojich fanúšikov, s ktorými otvorene hovorila o téme svojich cestovateľských zážitkoch a naplánovaných dovolenkách.

Prostredníctvom Instagramu dnes odpovedala na pár otázok, ktoré sa týkali cestovania a jej vysnívanej destinácie. Ohľadom svojho prvého výletu mimo Slovenska sa Daniela humorne vyjadrila: "Svoju prvú destináciu si doteraz veľmi dobre pamätám. Rodičia ma zobrali do Hainburg. Mala som pocit, že cestujeme do New Yorku, aká to bola vzdialenosť. Pamätám si, že mi vtedy rodičia prvýkrát kúpil Haribo cukríky, tak to bolo ako keby som jedla kaviár."

Hantuchovej sa ďalej vyjadrila aj k mestám , ktoré navštevuje najradšej. "Moja obľúbená destinácia sú určite mestá v Európe. Madrid, Paríž, Rím alebo Praha. Proste myslím, že máme také šťastie, že žijeme v Európe a máme možnosť navštevovať takéto krásne mestá. Ale najviac sa vždy teším domov." Jeden z fanúšikov sa jej opýtal aj na jej vysnívané miesto, ktoré by chcela v budúcnosti navštíviť? Na túto otázku odpovedala Daniela suverénne: "Jednoznačne Bora Bora."