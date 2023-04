Michael Schumacher dlhodobo patril a stále patrí medzi najvplyvnejších a najobľúbenejších športovcov sveta. Charismatický sedemnásobný majster sveta F1 bol miláčikom publika. Na počesť kariéry Michaela Schumachera bol natočený netflixový dokument s názvom "Schumacher", ktorý obdržal tie najlepšie hodnotenia.

Pred pár dňami sa prekvapivo objavil článok v nemeckom časopise Die Aktuelle, ktorého nadpis hovoril o rozhovore s Michaelom Schumacherom. Chyba spočívala v tom, že v časopis vynechal na titulnej stránke skutočnosť, že sa jedná o umelo vytvorený rozhovor prostredníctvom umelej inteligencie. Pochopiteľne sa časopis dostal do obrovských problémov a momentálne musí akceptovať následky.

Schumacher, a seven-time world champion, suffered severe head injuries in a skiing accident in December 2013 and has not been seen in public since. https://t.co/HmzWyy9GBQpic.twitter.com/1xb3uu6oKs