Aj keď majú nemeckí piloti formuly 1 Michael aj Ralf Schumecher v rodnom liste zapísané mesto Hürth pri Kolíne nad Rýnom, tak detstvo strávili v Manheime v okrese Kerpen. Z domova slávnych pretekárov F1 sa už stalo mesto duchov, ktoré čaká budúci rok demolácia kvôli ťažbe hnedého uhlia.

V minulosti žilo v Manheime približne 1700 obyvateľov vrátane Schumacherovcov. Dnes ich tam zostalo už len 12. „Moja dcéra chodila do školy s Ralfom Schumacherom. Učiteľmi už pred 50 rokmi povedal, že sa raz budeme musieť všetci odsťahovať,“ prezradil Josef Valder pre Focus.de, ktorý žil v Manheime 68 rokov, ale už sa odsťahoval do Nového Manheimu. „Už 10 rokov pred presídľovaním toto miesto zaniklo. Krčmy a obchody sú zavreté a veľa ľudí sa rozhodlo začať odznova,“ dodal čiperný dôchodca.

Cez obec už nepremávajú autobusy. Cesty sú samá diera. Okná na budovách sú porozbíjané, niektoré chránia pred vniknutím bezdomovcov drevené výplne. Policajti a bezpečnostná služba hliadkujú pravidelne. Okrem štebotu vtákov tam nič nepočuť. Povrchová baňa však nepohltí všetky budovy. Zostane napríklad kostol, v ktorom sa v roku 1995 Michael Schumacher ženil s Corinnou. Je však značne zdevastovaný vandalmi a roky sa o neho ako o zvyšok obce nikto nestará.

Zostať by mala aj motokárová dráha Ertflandring, ktorá patrí Schumacherovcom a vyrastali na nej okrem nich aj Sebastian Vettel či Heinz-Harald Frentze. Ani nie 100 metrov od nej zúri ťažba. O trať sa však stará Ralf a cez Veľkú noc hostila veľké preteky. „Aj vďaka snahy zeleným dráhu a rodičovský dom nezbúrajú. Podarilo sa mi zrekonštruovať dom rodičov, vybudovať farmu so zvieratami a vynovili sme motokárovú dráhu,“ prezradil Ralf, ktorý býva neďaleko. Bohužiaľ prvý nájomný byt, do ktorého sa nasťahoval Michael s Corinnou po svadbe na Forsthausstrasse 92 už nestojí.