Už veterán vo formule 1 Fernando Alonso (41) prežíva druhú pretkársku jar. S odpisovaným Astonom Martinom skončil v tejto sezóne trikrát na treťom mieste v troch pretekoch. V súkromí mu to však trochu zaškrípalo.

Alonso má v kariére na konte 359 štartov na veľkých cenách a 32 víťazstiev. Cez víkend v Austrálii dokázal z chaosu vyťažiť opäť pódiové umiestnenie. Len pár hodín po pretekoch sa svojim fanúšikom na sociálnej sieti vyznal z rozchodu s priateľkou Andreou Schlagerovou. „Radi by sme vás informovali, že náš vzťah sa skončil. Mali sme to šťastie, že sme spolu prežili fantastické časy a bude to tak aj naďalej, ale iným spôsobom,“ napísal na Instagram majster sveta Formuly 1 z rokov 2005 a 2006. Schlagerová bola moderátorkou, ktorá obiehala preteky formuly 1 pravidelne. Pár s Alonsom tvorila rok. „Považovali sme to za vhodné povedať vám to teraz. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili,“ zakončil Španiel.