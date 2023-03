Ocitla sa v luxusnej spoločnosti. Prestížny magazín Forbes zaradil slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú (27) do rebríčka 30 pod 30 v Európe. Medzi najväčšie talenty starého kontinentu patrí Slovenka spolu s umelcami, podnikateľmi či ďalšími športovcami.

„Petra Vlhová získala zlatú medailu na ZOH 2022 v slalome v alpskom lyžovaní a stala sa prvou slovenskou lyžiarkou, ktorá to dosiahla. Zaznamenala 27 prvenstiev na podujatiach Svetového pohára, vrátane celkového víťazstva vo Svetovom pohári v roku 2021, pričom v tejto sezóne zarobila celkovo 479 000 dolárov. Má tiež podpornú zmluvu s Adidas,“ napísal Forbes o Petre Vlhovej.

Dostať sa do rebríčka nie je vôbec jednoduché. Redaktori a editori magazínu vyberajú z tisícok nominácií. S analytikmi aj expertmi berú do úvahy rôzne faktory ako financovanie, výnosy, spoločenský vplyv, invenčnosť či ich potenciál. Najväčšie talenty potom rozdelili do kategórií zábava, médiá a marketing, veda a zdravotníctvo, maloobchod a obchod, výrobný priemysel, umenie a kultúra, spoločenský vplyv, financie, technológie a šport a hry.

V kategórii šport a hry je mnoho mien spojených hlavne s ešportom. Ak sa jedná o klasický šport, tak Petra Vlhová sa ocitla v naozaj talentovanej spoločnosti. Španiel Carlos Alcaraz (19) je považovaný za najlepšieho tenistu najbližších rokov a už okúsil chuť svetovej jednotky. Futbalista Erling Haaland patrí medzi najdrahších hráčov planéty a basketbalista Nikola Jokič berie v tejto sezóne v drese Denveru 32 miliónov. Zo žien okrem Vlhovej je v rebríčku aj víťazka ženskej Zlatej lopty 2021 Alexia Putellasová.