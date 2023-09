Kitzbühel - Rakúsky Kitzbühel nebude v januári 2024 hostiť premiéru novej lyžiarskej disciplíny tímovej kombinácie. Organizátori z tradičného dejiska pretekov Svetového pohára v piatok informovali, že sa nenašiel vhodný formát súťaže.

Nová disciplína, v ktorej majú spoločne súťažiť jeden zjazdár a jeden slalomár, vzbudila nevôľu krátko po ohlásení jej vzniku Medzinárodnou lyžiarskou federáciou (FIS). Kritika prichádzala predovšetkým z radov menších lyžiarskych reprezentácií, ktoré nedokážu do oboch disciplín nasadiť porovnateľne silných pretekárov. S pochopením sa nestretol ani nápad neudeľovať v pretekoch body do Svetového pohára, pretože štartujúci by naďalej mali výhodu meranej jazdy pred prestížnejšími pretekmi v zjazde a slalome. Diskusia o vytvorení nadnárodných tímov tiež nikam neviedla.

"Urobili sme všetko, aby sme mohli prezentovať nový formát lyžovania na najväčšom možnom javisku. Nie je už však čas na to, aby sme tento nápad zrealizovali dobre. V záujme udržania kvality produktu, ktorým sú preteky SP v Kitzbüheli, sa súťaž v tímovej kombinácii konať nebude," vyhlásil podľa APA generálny sekretár Rakúskeho lyžiarskeho zväzu Christian Scherer, ktorý však nevylúčil, že disciplína sa napokon stane súčasťou lyžiarskeho kalendára. Premiéru by mohla mať na MS v Saalbachu v roku 2025.