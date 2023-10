Slovenská lyžiarska hviezda Petra Vlhová po náročných tréningoch v Južnej Amerike opustila kontinent a vracia sa späť do Európy, kde ju už zhruba o mesiac čakajú prvé preteky Svetového pohára v rakúskom Söldene.

Počas letných mesiacov si Petra dopriala zaslúžené voľno na kope zaujímavých miest. Spoločne s frajerom Michalom Kyselicom okúsili napríklad luxusný Dubaj, no naopak si vychutnali aj krásy Slovenska a to strávením pár dní na Liptovskej Mare. Petra sa ešte pred sezónou vyjadrila, že nevie úplne presne kam zamieri, no jej prvou požiadavkou je exotika. „Neviem ešte kam pôjdem, ale mám rada exotiku a už sa teším, ako si s priateľom užijem vlny. Mám však ešte nejaké povinnosti doma. Ale na oddych sa teším, pretože to bola náročná sezóna a som už dosť vyčerpaná. Desať mesiacov mám nohy v lyžiarkach, je čas ich dať do piesku,“ Petra taktiež navštívila Thajsko a okolité ostrovy takže budeme dúfať, že svoju požiadavku exotiky si splnila na 100 percent.

Po týždňoch odpočinku a času pre seba nastal čas tvrdej prípravy na nadchádzajúcu sezónu. Petra odcestovala až do Južnej Ameriky, kde sa pripravovala dokonca dvakrát. Tréner Mauro Pini sa vyjadril, že prečo si na prípravu vybrali práve Južnú Ameriku: „Rozhodli sme sa ísť dvakrát počas medzisezónnej prípravy do Južnej Ameriky, a to najmä z dôvodu stabilných poveternostných podmienok." Petra plánovala si tréning rozdeliť do dvoch blokov, ten prvý úspešne strávila v Argentíne, kde našla fantastické podmienky. Ten druhý sa mal uskutočniť v Čile, no vďaka nedostatku snehu nastala zmena plánov a Petra si aj druhú prípravu odkrútila v Argentíne. Zábery z Petrinej prípravy nájdete TU!