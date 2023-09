TRENČÍN – Trenčania zažili po dlhých rokoch obrovský futbalový sviatok. Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v 9. kole Niké ligy nad Banskou Bystricou 1:0 a fanúšikovia si konečne mohli vychutnať pobyt na novej hlavnej tribúne. V luxusných priestoroch štadióna nechýbali veľké slovenské osobnosti, na ktorých sa upierali všetky pohľady.

Pod hradom Matúša Čáka to bol včera večer sviatok futbalu. AS zvíťazilo v štvrtom stretnutí za sebou a upevnili si tak pozíciu lídra tabuľky. Na konte majú úctyhodných 22 bodov. Aktuálny líder Niké ligy má dvojnásobnú radosť. Trenčania totiž po dlhých rokoch konečne mohli slávnostne otvoriť novučičkú hlavnú tribúnu. Na derby zápase s Duklou Banskou Bystrica sa otvorila najväčšia časť štadióna AS Trenčín, ktorá po dokončení bude spĺňať najvyššiu kategóriu 4 EUFA.



Portál Šport24.sk bol exkluzívne pri tom a treba povedať, že sa bolo na čo pozerať. Slávnostný moment pre trenčiansky futbal si nenechalo ujsť mnoho našich športových legiend a VIP doslova praskala vo švíkoch. Všetku pozornosť na seba strhli naše hokejové ikony, od ktorých fanúšikovia nevedeli spustiť zrak a neustále si od nich pýtali fotografiu či podpis. Nebolo to však len o nich. Veď, posúďte sami.Viac sa dozviete TU