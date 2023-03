FOTO Vlhová cítila, že to dnes pôjde: Keď vyšlo slnko, vedela som, že je to môj deň

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vyhrala posledný slalom sezóny. V prvom kole vybojovala prvé miesto a v tom druhom už o vedúcu pozíciu neprišla.

Aj napriek tomu, že druhé kolo nebolo najjednoduchšie, predovšetkým pre poveternostné podmienky, Vlhovú to nerozhodilo. Slovenská lyžiarka odjazdila famózne obe jazdy a ovládla záverečný slalom sezóny.

„Víťazstvo chutí naozaj výborne. Vyhrať po takej sezónu, akú som mala… Nebola zlá, ale bola hore dole a pred minulými pretekmi som sa cítila naozaj skvele, ale vypadla som. Dnes som chcela ukázať, čo viem a som šťastná, že mi to vyšlo. Najmä to prvé kolo, v druhom to bol boj a netušila som, že budem prvá. Pretože pocit z jazdy som nemala úplne najlepší. Bol to boj, ale zvládla som to, takže som šťastná a dnes si to užijeme,“ vyjadrila sa Vlhová v cieli pre JOJ Šport.

Následne priznala, že v druhom kole prekonala niekoľko náročných momentov: „Snažila som sa bojovať, ale prišli chyby a naozaj som sa necítila dobre. Často som strácala rovnováhu, ale bojovala som až do cieľa. Ani neviem presne, ako presne to bolo, keď som prišla do cieľa. Lebo keď som videla jednotku, boli to neopísateľné pocity, bola som šťastná.“

Do druhého kola šla vo výbornej nálade. Nerozhodilo ju nič: „Smiala som sa, pretože som hovorila chalanom, že sa sťažujú, že je teplo, tak bola zima a snežilo. Počasie mi ale prialo, keď som prišla do štartovacej búdky a videla, že vyšlo slnko, povedala som si, že dnes to je môj deň," dodala na záver Vlhová, ktorá nedeľným obrovským slalomom ukončí sezónu.