Vyhrať preteky vo finále Svetového pohára je mimoriadne vzácna vec a Petre Vlhovej sa to v Soldeu podarilo. Slalom v Andorre priniesol poriadne emotívne a vypäté momenty.

Slovenská lyžiarka triumfovala s náskokom 43 stotín sekundy pred Chorvátkou Popovičovou a zaknihovala druhé víťazstvo v tejto sezóne. Vlhová pár sekúnd po dojazde do cieľa od radosti skríkla do kamery, jej brat Boris so zvyškom tímu takmer vyskočili z kože. Prešlo však len pár minút a pohľad na Vlhovú bol úplne iný a víťazka mala čo robiť, aby vypäté preteky predýchala s hlavou v dlaniach. Američanka Shiffrinová chcela určite viac ako tretie miesto, o čom svedčí jej výraz v tvári a reakcia po dojazde Vlhovej do cieľa.