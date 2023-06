Po ročnom pôsobení v poľskom MKS FunFloor Lublin sa vrátila do michalovskej Iuventy, ktorej je odchovankyňou. Dlhoročná slovenská reprezentantka v hádzanej Marianna Rebičová (29) má však aj v súkromí zopár noviniek, ktorými sa pochválila na sociálnych sieťach.

Rodená Michalovčanka sa do materského klubu vrátila po druhýkrát. Pred sezónou 2020/21 vystužila spojkový rad Iuventy po pôsobení v maďarskej Kisvárde a slovinskom RK Krim Mercator Ľubľana, s ktorým si zahrala aj skupinovú fázu Ligy majstrov.

Do Poľska odišla Rebičová z Michaloviec vlani v lete po zisku troch pohárov, keď sa výraznou mierou podieľala na víťazstve v MOL lige, Slovenskom pohári a taktiež na zisku štrnásteho slovenského titulu. Krátko po spomínanej sezóne sa stihla zasnúbiť s priateľom Matejom a pred pár dňami v spoločnosti kamarátok už aj absolvovala rozlúčku so slobodou. „Ďakujem žienky moje za tak krásnu rozlúčku, nádherné darčeky, torta, kvety, proste za všetko. Som veľmi rada, že vás všetky môžem poznať a že patríte do môjho života. Prvý september sa blíži a ja verím, že každá z vás príde a tento náš veľký deň s Matejom oslávime spolu,“ napísala Rebičová k snímkach z rozlúčky so slobodou, na ktorých vyzerá naozaj úžasne. Veď napokon, presvedčte sa o tom na vlastné oči v našej FOTOGALÉRII!