Tehotenstvo ju zmenilo na nepoznanie. Reč je o populárnej talianskej moderátorke Dilette Leotte, ktorá čaká dieťa s futbalovým brankárom Lorisom Kariusom.

Leotta má za sebou pikantnú minulosť. Kedysi jej totiž na internet unikli zábery ako z filmu pre dospelých a možno aj to pomohlo k tomu, že sa stala jednou z najpopulárnejších a najvyhľadávanejších moderátoriek na svete. Na jeseň minulého roka zase prekvapila všetkých správou o tehotenstve.

Sexi Diletta sa však ani v tomto období neskrýva, práve naopak. Moderátorka ukazuje, ako ju tehotenstvo mení a že bruško nie je jediné, čo jej rastie. Fanúšikom vybili zrak jej veľké prsia, ktoré vystavila na obdiv, a to nebolo všetko. Tehotenstvo Talianke zrejme ubralo na kráse, no chcela vyzerať dokonale, a tak to „trochu“ prehnala s mejkapom a filtrami. „Veď to je úplne iná osoba,“ komentoval jeden z followerov. „Niekto ti zobral mobil a odfotil sa? Tehotenstvom sa tvár trochu mení, ale toto je priveľa,“ pridal sa ďalší a podobne kritických komentárov sú na moderátorkinom instagrame stovky.