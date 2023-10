BRATISLAVA - Legendárny český bojovník Karlos Terminátor Vémola (38) sa už čoskoro predstaví slovenským fanúšikom. Tí si ikonu MMA môžu vychutnať 7. októbra na turnaji OKTAGON 47 na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave, kde sa Vémola stretne v titulovom súboji o opasok v poloťažkej váhe so Slovákom Pavlom Langerom (32).

Vémolova kariéra sa pomaly, ale isto blíži ku koncu, no je jasné, že Terminátor, ako ho prezývajú, chce odísť na vrchole. V Bratislave si skríži cesty so Slovákom Pavlom Langerom, pričom oboch odlišuje nielen rozdielny životný štýl, ale aj štýl boja. Hlavný súboj podujatia OKTAGON 47 bude mimoriadne sledovaný.

Nás pred jedným z posledných Vémolových zápasov v kariére zaujímalo, či prvý Čech v UFC už patrí do starého železa. „Rovnako aj ja, aj on už patrí do starého železa," povedal so smiechom slovenský bojovník Ivan Buchinger, ktorý sa na rovnakom podujatí predstaví proti Čechovi Jakubovi Dohnalovi. Je však presvedčený, že Karlos má stále čo ukázať. „Bude to ťažký zápas. Jeho súper mal predošlé stretnutia náročné a zvládol ich, získal aj opasok, takže Vémolu čaká náročný duel, ktorý bude vyrovnaný. Bude mať problém, ak Langera nedostane na zem. Ak ho dostane, tak si myslím, že vyhrá," zamyslel sa Buchinger.

Podľa Attilu Végha však jeho večný rival do starého železa ešte nepatrí, ale aj on je presvedčený o tom, že český bojovník sa proti Langerovi poriadne zapotí. „Karlos nepatrí do starého železa, pretože pred nedávnou prehrou s Patrikom Kinclom všetko vyhrával. Keď vtedy prehral, samozrejme, všetci hovorili, že je už starý a podobne. Ako ja zvyknem hovoriť - keď vyhrávaš, si najväčší kráľ, keď prehrávaš, tak najväčší kár. Vémola je jednostranný bojovník, nevie vytiahnuť dvojkopačky a podobné veci. Jeho najsilnejšou stránkou je boj na zemi, čo každý vie, no len málo ľudí na to našlo recept a ja som jeden z nich. Paľo Langer je dlho na scéne, jeho silnou stránkou je wrestling a celkovo fyzická sila. Je vyšší, väčší, takže za mňa môžem povedať, že Karlosovi držím palce a teším sa na duel v Bratislave,“ povedal Végh, ktorý Vémolovi pripravil pred štyrmi rokmi jednu z najpotupnejších prehier v kariére a obaja borci si zmerajú sily v odvete podľa posledných informácií v budúcom roku. Práve po ňom by mal Vémola ukončiť kariéru.

Fanúšikovia v Bratislave sa však okrem Vémolu môžu tešiť aj na také mená ako Robert Pukač, ktorý si zmeria sily s Matoušom Kohoutom. Na Karola Ryšavého čaká Poliak Mateusz Legierski, Vlasto Čepo vyzve Egypťana Ahmeda Samiho. Predstavia sa aj slovenské bojovníčky, Veronika Smolková sa predvedie proti Eleni Mytilinaki z Grécka. Ďalšia Slovenka Lucia Szabová s prezývkou Silent Killer bude čeliť dvojnásobnej švédskej šampiónke K1 Alexandre Andersrödovej. Tá absolvuje premiéru v MMA, ale už má na konte viac ako 30 zápasov v kickboxe a Muay Thai. Pre Szabovú to bude zase prvý súboj po návrate z materskej.