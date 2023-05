Pred dvomi rokmi zažila horor, osudu sa však vzoprela. Veronika Zajícová (19) dnes patrí medzi najväčšie nádeje ženského MMA u našich susedov.

Krásna Češka to vôbec nemala ľahké. V novembri roku 2021 ju v Ostrave na prechode zrazilo auto. Vodič sa zabával s telefónom, nedával pozor a spôsobil zápasníčke vážne zranenia.

Veronika to odskákala s prasknutou lebkou, krvácaním do mozgu a niekoľkonásobnou zlomeninou nohy. Lekári ju v nemocnici pomaly pripravovali na to, že už nebude nikdy vrcholovo športovať a možno nezvládne ani chodiť.

V nemocnici prežívala muky: "Každý deň som im tam plakala, že už chcem ísť domov, že potrebujem trénovať," prezradila pred iDnes.cz. Aj napriek nelichotivým prognózam, sa kráska do ringu vrátila.

Vlani Veronika senzačne opanovala amatérske majstrovstvá Európy v MMA strikingu organizácie Gamma. Celý čas bojovala so skrutkami v nohe. Jej ciele sú však ešte oveľa väčšie. Netají sa tým, že jedného dňa by sa chcela presadiť aj v UFC. VIAC SA DOZVIETE TU!