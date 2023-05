Hrdinom tretieho zápasu našich hokejistov na MS bol brankár Samuel Hlavaj (21). Hoci išlo o jeho debut na svetovom šampionáte, súboj s Kanadou (1:2 po nájazdoch) si užil tak, ako si predstavoval. Favorizovaného súpera privádzal do zúfalstva a najmä vďaka jeho výkonu získali zverenci Craiga Ramsayho na turnaji cenný bod.

Duel s Kanadou bol vašim debutom na seniorských MS. Boli ste pred jeho začiatkom nervózny?

- Práveže absolútne nie. Zápas som si chcel v prvom rade užiť, veď hrať proti Kanade, je snom každého hokejistu. A aj som si ho po celý čas užíval. Takže v tomto smere som spokojný.

Vaši spoluhráči vám príliš nepomohli, počas viacerých oslabení ste museli čeliť kanadskej kanonáde…

- Nehneval som sa za to na nich. Chyby sa robia, je to normálne. Ak by sa nerobili, zápasy by sa končili bezgólovými remízami. Chalani mi však v tých oslabeniach pomohli, viackrát zblokovali strely Kanaďanov, ktorí už mali pred sebou len prázdnu bránku. Ďakujem im za to.

Súper vás od začiatku nešetril. Aké je to pre brankára, keď ide naňho hneď toľko striel?

- Myslím si, že každému gólmanovi to prospeje, ja nie som výnimkou. Väčšina z nich však bola v našich oslabeniach, čo až taká sranda nie je. Na druhej strane, pomohlo mi to v tom, aby som sa dostal do tempa, každým zákrokom som získaval viac sebavedomia.

V tretej tretine bolo u vás badať ťažší pohyb. Únava?

- Už ku koncu druhej tretiny som mal kŕče, ktoré sa v tretej vystupňovali. Keď som sa hýbal, bolo to v poriadku, ale pri prerušení hry to nebolo dobré. Dva dni voľna teraz padnú vhod.

O osude zápasu rozhodli až nájazdy…

- Ak mám byť úprimný, mám ich celkom rád, ale nie, keď hráč zakončí strelou. Škoda toho. Pred zápasom by sme bod brali, ale po ňom si myslím, že sme mohli získať aj dva alebo tri.

Počas stretnutia skandovali fanúšikovia v Riga Arene vaše meno. Aký to bol pocit?

- Ak ma pamäť neklame, niečo také zažil naposledy Denis Godla na svetovom šampionáte do 20 rokov, alebo Paťo Rybár na domácich majstrovstvách. Bolo to krásne, registroval som to a priznám sa, že som sa cítil, akoby som hral na Slovensku. Bol som v laufe.

Bol to váš najvydarenejší zápas v kariére?

- Zatiaľ áno, ale verím, že ešte väčší čoskoro príde.

Chlap ako hora

Hlavaj je odchovancom martinského hokeja, ktorý si zachytal aj na svetových šampionátoch do 18 i 20 rokov. Pri svojom debute na seniorských MS kryl 42 zo 43 striel súpera, vďaka čomu dosiahol takmer 98-percentnú úspešnosť zákrokov. Na klubovej úrovni pôsobil brankár s mierami 193 centimetrov a 99 kilogramov naposledy v bratislavskom Slovane, no od nasledujúcej sezóny bude hráčom Plzne, s ktorou sa dohodol na dvojročnom kontrakte.