Bol to hlavný zápas večera. Slovenský raper Patrik Rytmus Vrbovský si to v boxerskom dueli rozdal s Petrom Monsterom Knížem. I keď hudobník dlho odolával, nakoniec si ruky po víťazstve zdvihol nad hlavu český veterán.

Rytmusa hnala dopredu zaplnená trnavská hala a klobúk dole pred ním, že sa nezľakol výzvy a postavil sa stále aktívnemu zápasníkovi MMA. Kníže od úvodu tlačil na rapera a i keď zápas neukončil predčasne, tak si dokázal dosť nabodovať, aby mu rozhodcovia pridelili jasné víťazstvo. Rytmus súpera príliš neohrozil, ale na druhej strane dokázal ustáť jeho útoky. „Môžem vám iba povedať, že to je blázon (Rytmus). Na to, že to je amatérsky športovec, tak je to magor a hlavu ma asi betónovú, rovnako ako ja. Ustojí poriadne pecky a klobúk dolu pred ním,“ povedal po zápase pre mma fanatik Kníže a dodal: "Bol som ale prekvapený, že koľkokrát som ho trafil čistým úderom, tak len sa tak pozrel a nič, išlo sa ďalej. Takže klobúk dole. Ja by som rozhodne nechcel dostať to, čo dostal on." Český veterán nemal k Rytmusovi ako amatérskemu športovcovi žiadny rešpekt a naložil mu, čo sa do neho vošlo. Tak aj Rytmus po zápase vyzeral, veď pozrite si to vo FOTOGALÉRII!