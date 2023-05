FOTO Najdojímavejší moment osláv Slovana: Kmotrík nakráčal k Weissovi a vtedy to prišlo

Futbalisti Slovana Bratislava urobili posledný krok k zisku 13. titulu v slovenskej najvyššej futbalovej súťaži. V Banskej Bystrici vyhrali s domácou Duklou 2:1 a hneď po záverečnom hvizde odpálili majstrovské oslavy.

Fanúšikovia Slovana vytvorili na Štiavničkách priam domácu atmosféru. Do Banskej Bystrice och prišlo toľko, ako keby vedeli, že belasí budú na 100% majstri. Hráči ich nenechali o to zapochybovať. Po dvoch góloch Čavriča síce v 90. minúte znížil Depetris, ale to už fanúšikovia spievali piesne o majstrovskom titule. „Musím poďakovať hráčom nielen za tento zápas, ale za celú sezónu. Titul je podľa mňa v správnych rukách a zaslúžene sme ho získali,“ povedal po zápase na tlačovej konferencii asistent trénera Slovana Boris Kitka. Slovanisti s ničím nečakali a oslavovať začali už na trávniku. Z VIP-ky zbehol aj Vladimír Weiss mladší, ktorý mal stopku za červenú kartu proti Dunajskej Strede. Dostal sprchu šampanským, ale najdojímavejšie momenty prišli, keď na trávnik vykročil generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší.