Ľubľana - Sľubne rozohraný úvodný zápas basketbalistiek Slovenska na majstrovstvách Európy v Slovinsku a Izraeli sa rozhodol v priebehu štyroch minút. Chvíľkový výpadok koncentrácie vo štvrtej štvrtine Maďarsko nekompromisne potrestalo a nádej na prvú výhru v D-skupine sa okamžite rozplynula.

Tím trénera Juraja Suju to mal vo svojich rukách, na začiatku záverečnej časti dokonal úspešný návrat do zápasu, keď dokázal vyrovnať na 55:55. V tomto momente mala Ivana Jakubcová dva trestné hody, ktorými mohla poslať Slovensko po dlhom čase do vedenia. Obe ponúknuté šance nevyužila, Maďarsko naopak zavelilo k úseku 19:1.

"Dobrou, trpezlivou a disciplinovanou hrou sme sa vrátili do hry. Chceli sme to rozhodnúť útokom, ale podľa mňa zlými strelami, aj keď chceme strieľať rýchlo a možno skoro z voľných pozícií, ale treba lepšie vyberať. Nič, treba sa poučiť a hrať hlavne v obrane konzistentnejšie. Dali sme skoro 70 bodov, čo nie je málo v ženskom basketbale. Na takomto fóre môžu dve-tri minúty rozhodnúť zápas, keď kontinuálne nevydržíte 40 minút šliapať v tempe a mentálnom strehu," povedal pre TASR bezprostredne po stretnutí tréner Sloveniek.

Tieto štyri minúty boli rozhodujúcou udalosťou zápasu, z ktorej sa slovenský tím už nedokázal spamätať. V koncovke s tým skúšal niečo urobiť, ale so sebavedomím hrajúce Maďarsko už bolo herne na koni. Konečná prehra o 22 bodov 67:89 tak vyznieva v tomto smere až príliš kruto. "Nedokázali sme byť takí, akými je potrebné byť celých 40 minút. Zápas mal dve zlomové pasáže, jednou bol úsek 1:19 na začiatku štvrtej štvrtiny. Druhý sa udial v prvom polčase na konci prvej štvrtiny, keď nám začal brať lopty z rúk a namiesto toho, aby bol počas možno vyrovnaný, respektíve by sme mierne viedli, tak sme boli dole o 8 bodov," uviedol Suja.

Jeho zverenky neraz v zápase ukázali, ako sa dostať zo zle vyzerajúcej situácie. Vo viacerých prípadoch odvrátili dvojciferné manko a dlho boli v hre o úspešný vstup na ME. "Pozitívom bolo prvých 30 minút. Myslím si, že sme sa Maďarkám vyrovnali agresivitou. Mali trochu iné zbrane ako my, ale fungovalo nám to. Vo štvrtej štvrtine to bol taký kiks, ktorý sa nemôže stávať, keď chceme vyhrať. Myslím si, že v našom tíme je to o tom, že v každom zápase môže niekto iný pomôcť a tiež iným spôsobom. Sú to naše silné zbrane, ktoré sme ešte neukázali," vravela odhodlane autorka 9 bodov Sabína Oroszová.

Po prvom zápase ešte nie je z pohľadu postupových šancí Sloveniek nič stratené, záverečná štvrtina s Maďarskom je však výstrahou pred oveľa náročnejšími skúškami, ktoré ich v rámci v D-skupiny čakajú. "Musíme sa pozrieť na video, pretože sa to stalo veľmi rýchlo. Zrazu z 55:55 prišiel úsek 1:19, musíme to ukontrolovať, možno spomaliť hru, hrať zodpovednejšie v obrane. Toto sa nám nemôže stať, že sa vrátime do zápasu, dali sme do toho veľkú energiu. Mali sme to ustáť, ísť krok po kroku. Boli sme rozbehnuté v tomto momente a snažili sme sa ísť ďalej, no treba hrať zodpovedne, nielen zbrklo," myslí si pivotka Ivana Jakubcová.

Už v piatok 16. júna o 20.45 h čaká Slovensko jeden z hlavných favoritov šampionátu, úradujúci majster Európy – Srbsko. Mimoriadne skúsený tím, na čele s jednou z najlepších súčasných tréneriek, Marinou Maljkovičovou, bude pre všetkých veľkou výzvou. "Očakávame ťažký zápas s obhajkyňami titulu. Pripravíme sa čo najlepšie, ako vieme v našich možnostiach. Postupne už obmieňajú generáciu, ale majú obrovskú kvalitu a ich herný koncept zostáva. Hrajú neskutočne agresívne a tvrdo v obrane. Maďarsko takto hralo, v piatok to bude ešte o level vyššie. Tiež sa snažia získať momentum ľahkými košmi, budeme to musieť ustáť lepšie ako proti Maďarsku v prvom polčase. V druhom to bolo z našej strany v poriadku, čo sa týka stratených lôpt a týchto vecí, ale v prvom sme im dovolili získať pevnú pôdu pod nohami," uzavrel hodnotenie tréner slovenského tímu.