TŘINEC - Slovenský hokejový reprezentant Richard Pánik by sa mal po 14 rokoch vrátiť do Třinca. Podľa informácií iSport.cz má krídelník dolaďovať detaily novej zmluvy s úradujúcim českým majstrom.

Pánik hral za "oceliarov" v rokoch 2006 až 2009. Potom odišiel do zámora, keď si ho Tampa vybrala v drafte z celkového 52. miesta (2. kolo). V NHL pôsobil okrem Lightning aj v dresoch Toronta Maple Leafs, Chicaga Blackhawks, Arizony Coyotes, Washingtonu Capitals, Detroitu Red Wings a New Yorku Islanders. Celkovo odohral v zámorí 541 zápasov a získal 201 bodov (89+111).

"Určite o tom uvažujem. Na Třinec spomínam veľmi rád. Od prvého dňa mi otvorili dvere do juniorského hokeja. Vtedy som bol ešte junior, ale posúvali ma nahor a ja som sa stále zlepšoval. Veľmi mi pomohli v štarte kariéry. Mám skvelé spomienky a vzťahy, navyše je to blízko domova, takže sa dá povedať, že je tam viac plusov ako mínusov. Mám tri deti, z Třinca by to bolo naozaj blízko domov," povedal Pánik v apríli pre iSport.cz.

Tridsaťdvaročný krídelník pôsobil v minulej sezóne vo švajčiarskom Lausanne, kam ho poslal na hosťovanie jeho klub Islanders. Odohral 19 zápasov a pripísal si 9 bodov (4+5). Slovensko reprezentoval aj na MS 2023 v Rige a Tampere a v siedmich dueloch zaznamenal 5 bodov (3+2).